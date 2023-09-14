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Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor

Özel okullar, eğitim ücretlerinde yüzde 10'a çıkarılan KDV farklarını velilerden talep etmeye başladı. 2023-2024 kayıt takviminin başladığı nisan-mayıs-haziran aylarında yüzde 8 KDV baz alınarak belirlenen eğitim ücretlerinde güncellemeye giden özel okullar, tek tek velilere güncelleme yazısı göndermeye başladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 08:30, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 08:32
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Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor

Velilere gönderilen yazılarda, "7 Temmuz 2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1/b maddesinde %8 KDV oranına tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10' a yükseltilmiştir. Bu kapsamda yüzde 8 KDV hesaplayarak ilan edilen 2023-2024 eğitim öğretim yılı eğitim ücretlerimiz yeni belirlenen KDV oranı dikkate alınarak güncellenmiştir" deniliyor.

Yüzde 110'lara varan artış

Veliler, yüzde 2 KDV farkının talep edilmesine "Özel okullar geçmişe yönelik olarak KDV farkını talep etmeye başladılar. Eğitim ücretlerine getirilen yüzde 65 zam sınırı bile uygulanmayıp yemek-servis adı altında yüzde 110'lara varan artışlarla karşılaştık. Şimdi de KDV farkı önümüze çıktı" diye tepki gösteriyor. Çocukların okula gidip gelmelerini sağlayan servisler için ödenen tutar üzerinden yüzde 18 KDV hesaplanırken bu oran da 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20'ye yükseltildi. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde yararlanılacak servis bedeli de 10 Temmuz Pazartesi gününden sonra ödenecekse tutar üzerinden yüzde 20 KDV uygulanacak.

Nurdoğan Arslan ERGÜN

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