Antalya'da rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü öldü

İsmail Ekici, Üzümdere Mahallesi'nde bir restoranın önündeki rampada 52 DL 324 plakalı kamyonetinden inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu. Bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı.

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