18 yaşındaki genç kızı tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Yaklaşık bir hafta önce ayrıldığı erkek arkadaşı G.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen E.Ç'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net