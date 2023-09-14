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Kredi kartları alarm veriyor

Vatandaşın geçinebilmek için kredi ve kredi kartı kullanımına ihtiyacı arttıkça geri ödenemeyen borçlarda da patlama yaşanıyor. Temmuzda 180 bin kişi borcundan dolayı takibe düştü.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 09:18, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 09:19
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Kredi kartları alarm veriyor

İktidar, kredi kullanımı ve kredi kartı harcamalarını sınırlayıcı yeni düzenlemelere hazırlanırken, artan enflasyon ve eriyen alım gücü sonrası borçlanmaya yönelen vatandaşın başı ödeyemediği borçlarla dertte. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 'negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı, temmuz 2023' verilerini yayımladı. Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı temmuzda yıllık yüzde 23'lük artışla 96 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yıllık yüzde 14'lük artışla 114 bine yükseldi. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da bu dönemde yüzde 15'lik artışla 156 binden 180 bine çıktı.

40 MİLYAR TL ÖDENEMİYOR

Risk Merkezi verilerine göre, temmuz itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, bir önceki yıla göre yüzde 26 artış ile 40 milyar TL oldu. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı temmuz ayı itibarıyla 3 milyon 834 bin 908 oldu. Temmuzda bir yandan kredi ve kredi kartı borçlarında takibe düşen kişi sayısı artarken, diğer yandan kredi kartlı harcamalardaki sert artış da dikkat çekti. Temmuzda kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 149 büyüme gözlendi. Sadece temmuz ayında kartlı ödemelerin 618.4 milyar TL'si kredi kartları ile gerçekleşti.

Vatandaşın kart borcu kredi borcunu solladı

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 1 Eylül itibarıyla bireysel kredi kartlarında biriken toplam borç tutarı ise 922 milyar 296 milyon TL'ye ulaştı. Oysa henüz bir yıl önce eylül ayında bireysel kredi kartı borçları 323 milyar 607 milyon liraydı. Ekonomi yönetimi kredi kartı borçlarında bir yılda yüzde 185 oranında yükselişin önüne geçmek için harekete geçti. 1 Eylül itibarıyla ihtiyaç kredilerinin büyüklüğü ise yıllık yüzde 60.6 artışla 903 milyar 404 milyon TL oldu. Böylece ilk kez vatandaşın kredi kartına olan toplam borcu ihtiyaç kredisi borcunu geçti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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