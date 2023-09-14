Altının kilogramı 1 milyon 634 bin liraya geriledi

Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
Başsavcılıktan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması hakkında açıklama
İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
İstanbul'a suya zam yapıldı
İstanbul'a suya zam yapıldı
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogramı 1 milyon 634 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 634 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 17:07, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 17:13
Yazdır
Altının kilogramı 1 milyon 634 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 634 bin lira, en yüksek 1 milyon 697 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 azalarak 1 milyon 634 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 491 milyon 793 bin 52,43 lira, işlem miktarı ise 1.501,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 524 milyon 595 bin 497,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.680.000,001.961,50
En Düşük1.634.000,001.887,00
En Yüksek1.697.000,001.956,45
Kapanış1.634.000,001.955,45
Ağırlıklı Ortalama1.680.307,691.916,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.491.793.052,43
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.501,45
Toplam İşlem Adedi82

Bu Habere Tepkiniz