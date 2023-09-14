MEB açık liseye geçiş şartlarını belirledi

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişleri zorlaştıran yönetmeliğe ve hangi durumlarda geçiş yapılabileceğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak okulları ve öğretmenleri güçlendirmek amacıyla Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gittiklerini ifade eden Mete, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin sorun alanı olarak gördükleri; sınıf geçme, devam-devamsızlık, nakil ve geçişlerle ilgili önemli düzenlemeler yaptıklarını vurguladı. Mete, destekleme ve yetiştirme kurslarını da yönerge değişikliği ile ihtiyaçlara uygun şekilde işlevsel hale getirdiklerini söyledi.

Cengiz Mete, özellikle salgın döneminde açık liselere geçişin hızlandığını gördüklerini ve açık liselerin amacından saptırılarak örgün eğitime alternatif olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Açık liselerin, çeşitli ve zorunlu nedenlerle örgün eğitim dışında kalan ya da örgün öğrenim hakkını kaybedenlerin uzaktan eğitimle devam ettiği okullar olduğunu ifade eden Mete, ancak bu okulların akran öğrenmesi, öğrenci-öğretmen etkileşimi gibi çok yönlü fonksiyonları yerine getirmesinin beklenemeyeceğini kaydetti.

Bu nedenle, açık öğretim liselerine geçişleri yeniden düzenlediklerini vurgulayan Mete, şöyle devam etti:

"Açık öğretime geçişleri belli şartlara bağlayarak öğrencilerimizin örgün eğitimden ayrılması sonucunda onların çok yönlü gelişimlerinin önündeki engellerin, gelecekte yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin ve eğitim kayıplarının önüne geçmeye çalıştık.

Ayrıca küresel düzeyde yaşanılan pandemi süreci ve ülkemizde meydana gelen asrın felaketi 6 Şubat depremi sürecindeki zaruret halleri ve zorlu şartları fırsat bilerek farklı amaçlarla öğrencilerimizi akademik olarak daha iyi yetiştirdikleri iddiasıyla, izinsiz özel öğretim çalışmaları yürüten ve kayıt dışı gelir sağlayarak haksız kazanç temin eden, velilerimize de ekonomik külfet getiren kişi veya yapıların faaliyetlerine engel olmayı amaçladık. Yine açık öğretime geçen öğrencileri ve velileri yönlendirerek bir üst öğrenime hazırladıklarını iddia eden fakat öğretim kurumlarının standartlarına uymayan hatta bazılarında güvenlik problemi de olan ortamlarda pedagojik ilkelerden uzak çalışmalar yapanlara karşı yaptığımız yeni düzenlemelerle tedbirler aldık ve almaya devam ediyoruz."

Mete, herhangi bir makul gerekçe olmadan öğrencilerin açık öğretime yönlendirilmesinin, örgün öğretimin değersizleştirilmesine, eğitimde fırsat eşitsizliğine, eğitim yatırımlarının ve ders araç gereçleri gibi kamu kaynaklarının israfına, öğretmen istihdamındaki planlamaların aksamasına sebebiyet verdiğine işaret etti. Cengiz Mete, "Dolayısıyla Bakanlık olarak yeni tedbirler almamız ve okulları eğitimin merkezi olarak konumlandırmamız gerekiyordu. Açık öğretime geçişle ilgili yapılan yeni düzenlemeleri, saymış olduğumuz gerekçeler ile uygulamaya koyduk." dedi.

Örgün ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan mazerete dayalı istisnalar dışında açık öğretim liselerine geçişlerin sınırlandırıldığını hatırlatan Cengiz Mete, açık liseye geçişlerdeki istisnai durumların ne olacağına ve hangi öğrencilerin mazeretlerinin kabul edileceğine ilişkin şunları kaydetti:

"Yapılan sınırlandırma ile milli sporcu, şehit ve gazi çocuğu, evde ve hastanede eğitim alan, engelli ve özel eğitim öğrencileri, tutuklu ve hükümlüler, ilgili kanunlar kapsamında özel durumları olan öğrenciler ile örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler; açık öğretime nakil ve geçişlerini yapabilecekler. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz Bakanımızın imzasıyla yayımlanan bir genelgeyle ayrıntılı olarak okullarımıza iletildi.

Öte yandan, açık öğretime geçişte zaruri şartlar gereği yönetmelikte Bakanlıkça mazereti uygun görülenler kapsamında değerlendirileceklerle ilgili açıklamalara da genelgemizde yer verilmiştir. Buna göre sınıf tekrarına kalanlar, ikamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okulu bulunmayanlar, temel eğitim kurumlarından mezun olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar, yurt dışında olması nedeniyle çeşitli mazeretleri olanlar ve uzun bir süreyi gerektiren hafızlık eğitimi alanlar, milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar, zorlu şartlarından dolayı deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecekler."

Genel Müdür Cengiz Mete, "Açık liseye geçişler için zaruri şartların belgelendirilmesi kaydıyla 15 Eylül-16 Ekim 2023 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.