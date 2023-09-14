Yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 11:11, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 11:12
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Çorlu gişelerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki FETÖ şüphelisi E.K'nin kimlik kontrolünde "dolandırıcılık" suçundan da arandığı tespit edildi.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.