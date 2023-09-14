Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 11:37, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 11:39
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 11 kişiye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı operasyonda, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.