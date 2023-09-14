Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 12:36, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 13:46
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.
Bugün Gaziantep'te açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" dedi.