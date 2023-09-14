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Okul çağındaki çocuklara yılda bir kez göz muayenesi yaptırılması önerildi

Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Kılıç, okul çağındaki çocuklarda görülen göz bozukluklarının okul başarılarında düşüşe sebep olabilme ihtimaline karşı çocukların yılda bir kez göz muayenesinden geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 12:49, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 12:51
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Okul çağındaki çocuklara yılda bir kez göz muayenesi yaptırılması önerildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, okul çağındaki çocukların tahtaya gözlerini kısarak bakması, gözlerini kırpıştırmak ya da kitap okurken satırları atlaması gibi durumların göz bozukluğuna işaret olabileceğini belirtti.

Çocukların düzenli kontrole getirilmemesi halinde okul başarılarında düşüş yaşanabileceğini aktaran Kılıç, "Eğer ki öğretmen veliyi çocuğun okul başarısında düşme, özgüven eksikliği gibi bir durum sebebiyle uyarırsa hemen aklımıza kötü bir şey getirmeden önce belki basit bir göz problemiyle bu sorunun çözülebileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Bu gibi durumlara baş ağrısı da eşlik ediyorsa çocuk hastalıkları hekimine muayene olduktan sonra biz göz doktorlarına başvurmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuda ailelere çok büyük görev düştüğünü vurgulayan Kılıç, şu bilgileri verdi:

"Halk arasında göz bozukluğu dediğimiz, miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz kırma kusurlarının tanısını burada koyuyoruz. Örneğin hipermetropisi olan çocuğun özellikle yakın görme bozukluğu gözlük ile düzeltilebilir. Bu tedavi ile çocuğun baş ağrısı yakınmaları azalabilir. Çocukta sadece kırma kusurlarının tedavi edilmesiyle çocuğun okul başarısında gözle görülür artış olabileceğinden öğretmenlerin velileri uyarmaları halinde göz hekimine başvurmalarını öneriyoruz.

İki saat boyunca sürekli ödev yapacaksa çocuk, ara vererek dersini çalışmalı sürekli ekrana maruz kalmamalıdır. 20-20-20 kuralı dediğimiz bir yöntem var. 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre uzağa bakarak gözü dinlendirme dediğimiz bir göz egzersizi yapmasını istiyoruz. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi hastalıkların sadece gözlük veya kontakt lens ile önüne geçebileceğimiz için en azından yılda bir kez çocuklarımızı göz muayenesine getirerek okul başarısını, arkadaşları ile uyumunu kendine güvenini sağlayabiliriz."

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