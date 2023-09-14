Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
'Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız'
'Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız'
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
Başsavcılıktan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması hakkında açıklama
İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
İstanbul'a suya zam yapıldı
İstanbul'a suya zam yapıldı
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
Konut kredilerine sınır geliyor
Konut kredilerine sınır geliyor
GSB personel alım sonuçları açıklandı
GSB personel alım sonuçları açıklandı
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

Sanık Serhat Koçu'nun, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 13:47, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 13:48
Yazdır
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan sanık Serhat Koçu'nun, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koçu ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunması dinlenilen Koçu, üzerine atılı "öldürmeye teşebbüs" suçunu kabul etmedi.

Sanık Koçu, devlet büyüklerine yönelik açıklamaları nedeniyle Yılmaz'a öfke duyduğunu, öldürme kastının bulunmadığını öne sürdü.

Olay günü taksiyle genel merkeze geldiğini belirten sanık, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan geldiğimi, gelmişken genel başkanla görüşüp tanışmak istediğim söyledim. Görevli beni içeri aldı. Bekleme salonunda 15-20 dakika oturdum. Daha sonra genel başkan beni içeri davet etti. Nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Konuştuk, muhabbet ettik. İstanbul'da yaşadığım yerde siyasetle ilgili gençler varsa yönlendirmemi istedi. O sırada sinirim geçmişti. Tam ayrılacağım sırada ona sesli bir mesaj geldi. Mesajda bir kadın, 'Siz nasıl çalışıyorsunuz? Gittiğim her yer duvar, kapılar açılmıyor.' dedi. Bunun üzerine Yılmaz, görevliyi çağırdı. Ona, 'Benim telefonlarıma bakmayabilirsiniz ama haşa Allah bir yana bunların telefonlarına cevap vereceksiniz.' dedi. Bu sözler üzerine sinirime hakim olamadım. Kapının önünde sol elimle Öztürk Yılmaz'ın boynunu yakaladım. Cebimden bıçağı çıkarıp sağ bacağına 2-3 kez vurdum. Yılmaz'ı yere bıraktım ve uzaklaştım."

- "Öldürmek isteseydim öldürürdüm"

Sanık Serhat Koçu, olayın ardından polise teslim olmayı düşündüğünü, İstanbul'daki ailesiyle vedalaşmak istediği için AŞTİ'ye geçip otobüsle İstanbul'a hareket ettiğini öne sürdü.

Koçu, yolda polisin otobüs görevlilerini telefonla araması üzerine muavinin yanına gidip durumu anlattığını ve Bolu'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu iddia etti.

Neden bıçak taşıdığı, bıçağı nereden aldığı sorulan Koçu, "Bıçak merakım var. Sevdiğimden dolayı. Ankara'ya geldiğimde üstümde bıçak yoktu. Gezerken AVM tarzı bir yerde hoşuma gitti aldım. Küçük bir çakıydı." cevabını verdi.

Genel Merkezde paylaştığı, "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" şeklindeki durum mesajı sorulan sanık, bu tip paylaşımları daha önce de yaptığını, bekleme salonunda otururken bir arkadaşının paylaştığı mesajı sevdiğini, kendisinin de paylaştığını savundu.

Sanık Serhat Koçu, mahkeme başbakanının, "Olaydan önce görüştüğün Tolga B. ile tanışıklığın nedir? Onun adamı mısın? Sana kimse böyle bir şey yap diye söyledi mi, yönlendirmesi, azmettirmesi oldu mu?" sorusuna, "Ben kimsenin adamı değilim. Yönlendirme, azmettirme olmadı." yanıtını verdi.

Sanık Koçu, müşteki avukatının sorusu üzerine, Yılmaz'ı öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Boynundan yakalanmıştım. Yukarıya da vurabilirdim ama sağ bacağına vurdum. Üç kez vurduğumu hatırlıyorum. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu. Öldürmek isteseydim öldürürdüm." ifadesini kullandı.

Mahkemenin tanık olarak dinlediği Yenilik Partisi Genel Merkezinde görevli Zeynep Olcay da sanığın tavırlarının kendisini şüphelendirdiğini, ofisin sıcak olmasına rağmen Koçu'nun boğazına kadar çektiği bir mont giydiğini ve sürekli telefonla mesajlaştığını söyledi.

Koçu'nun avukatı ise iddianamenin yanlış bir suç üzerine kurulduğunu, ortada öldürmeye teşebbüs gibi bir suçun olmadığını öne sürdü. Sanık avukatı, "Müvekkilimin öldürme kastı yoktur. Öldürme kastı olsa bunu yapacak silah ve ortama sahipti. Öldürmek isteyen adam odanın içinde öldürürdü. Bu dosyada öldürmeye teşebbüs suç isnadından ceza verilemeyeceği kanaatindeyiz." savunmasını yaptı.

Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Daha sonra ara karar açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Öztürk Yılmaz, eylemin öldürmeye yönelik olduğunu, siyasi sebeplerle gerçekleştirildiğini savundu. Mahkeme heyetini eleştiren Yılmaz, reddihakim talebinde bulunacaklarını söyledi.

- Olay

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, 7 Aralık 2022'de, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Boğazını sıktığı Yılmaz'ı basen bölgesi ve bacaklarından dört kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan saldırgan Serhat Koçu, Bolu'da yakalanıp sevk edildiği Ankara Adliyesinde tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, "siyasi söylem ve eylemleri sebebiyle öfke ve kin beslediği Yılmaz'ı öldürme kastıyla hareket ettiği" belirtilen sanık hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz