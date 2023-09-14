Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
'Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız'
'Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız'
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
Başsavcılıktan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması hakkında açıklama
İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
İstanbul'a suya zam yapıldı
İstanbul'a suya zam yapıldı
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
Konut kredilerine sınır geliyor
Konut kredilerine sınır geliyor
GSB personel alım sonuçları açıklandı
GSB personel alım sonuçları açıklandı
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'lı terörist H.Ç'nin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 14:26, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 14:28
Yazdır
Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Diyarbakır Annelerinin çığlıklarının yankılanmaya devam ettiğini, teslim olan bir örgüt mensubunun daha annesiyle buluştuğunu belirtti.

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ikna yoluyla teslim olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz