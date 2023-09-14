Kılıçdaroğlu: Seçimden sonra zaten İyi Parti ile kurduğumuz ittifak bitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, İyi Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde tek başına girme kararına ilk yorum geldi.

Kılıçdaroğlu, "Seçimden sonra zaten kurduğumuz ittifak zaten bitti, bunu daha öncede söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur ittifak. Biz daha önce ittifakın daha uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? iktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metinini hazırlamaktı. Onu yaptık biz." dedi.