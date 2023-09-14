31 yaşındaki polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti
Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Raşit Aydoğan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 15:58, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 17:13
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 36 yaşındaki polis memuru Aydoğan, evinde kalp krizi geçirdi.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Aydoğan'ın hastaneden yakınlarınca alınan cenazesi, Buruk Mezarlığı'na götürüldü.
İki çocuk babası Raşit Aydoğan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze törenine, polis memurunun babası Cumali, annesi Hatice, eşi Gülşah Aydoğan ve yakınlarının yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve mesai arkadaşları katıldı.