Bakan Osman Aşkın Bak: Son dönemde milli sporcular büyük başarılar elde etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, paralimpik branşlarda son dönemde milli sporcuların büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar 34 kota aldık." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen Sporla Engelsiz Yaşam Programı'na katıldı. Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran da yer aldı.

Osman Aşkın Bak, programda yaptığı konuşmada, günlük hayatta engelsiz yaşamın çok önemli olduğunu aktararak, "Burada sporun rolü çok önemli. AK Parti iktidarları geldiğinden beri özellikle dezavantajlı gruplara karşı yaptığı kanuni düzenlemeler, destekler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptıkları, çocuklarımız için müthiş bir ufuk açtı. Önceden çocuklarımızı evlerde saklıyorlardı, bazı sorunları çıkıyordu. Fakat özellikle sporla yapılan desteklerle bu çocuklarımız yaşama tekrar tutundu ve kendilerine olan öz güveni yeniden kazandılar." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde birçok federasyonla engelli bireyleri desteklediklerine dikkati çeken Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Bugün paralimpik branşlara bedensel, görme, işitme ve özel sporcular federasyonlarıyla destek veriyoruz. Şu an çocuklarımız paralimpik branşlarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanıyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar 34 kota aldık. İnşallah sporcularımız orada da başarılı olacak, bayrağımızı göklere çekerek bizleri sevindireceklerdir. Hepsini tebrik ediyorum."

Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a da teşekkür ederek projenin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Spora yapılan yatırımların ortada olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Çok iyi tesislerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok sayıda spor tesisimiz var, statlarımız var, yüzme havuzlarımız var. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon gencimize yüzme öğrettik. Onlar içinde buradaki gençlerimiz de var." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bu projede destek olduklarını aktaran Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada özellikle en son futsalda şampiyon olan takımımızı tebrik ediyoruz. Onlar da bugün burada, kendilerini kutluyorum. Kendileriyle daha önce bir maç yaptım, şimdi bir maç daha yapmaya hazırım. Güzel bir ortam. Onların mutluluğu, heyecanı bizleri de mutlu ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, buradan ortaya koydukları destekler için Sayın Bakanımıza, federasyon başkanlarımıza ve velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle şükranlarımı arz ediyorum, ortaya koyduğu projeler için engellilerimize yaptıkları için, ülkemiz için yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Onlar toplumun bir parçası. Artık engel yok, spor var, şampiyonluk, kupalar var. Sizleri seviyoruz ve büyük Türkiye diyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra stantları gezerek engelli sporcularla sohbet etti. Bakan Bak, bir süre de futsal sporcularıyla maç yaptı.