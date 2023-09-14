Polis emniyet binasında tartıştığı teknikeri öldürdü
Kayseri'de polis memuru, emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 17:44, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 17:52
Tekniker S.S, Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında, polis Ş.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından Ş.K, tabancasıyla teknikere ateş açtı.
Olay yerinde hayatını kaybeden teknikerin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ş.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.