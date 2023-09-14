Polis emniyet binasında tartıştığı teknikeri öldürdü

Tekniker S.S, Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında, polis Ş.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

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