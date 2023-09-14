Erdoğan: Gençlerin bir numaralı partisi biziz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Hiçbir zaman gençlerimize 'tıpış tıpış gideceksiniz' 'şöyle davranacaksınız' demedik. Hayatın her alanında gençlerimize destek olmanın gayreti içinde olduk. Bunun içinde eğitimi önceliklerimizin en başına aldık. Edirne'den Şemdinli'ye, Mersin'den Rize'ye, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ülkemizin her köşesini temsil eden gençlerimizle bugün buradayız.

Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye hizmet etme sorumluluğunu sizlere bırakarak kendi köşemize çekileceğiz, torunlarımızı seveceğiz. Kendinizi her alanda en iyi şekilde yetiştirerek bu kutlu emaneti teslim alarak daha ileriye taşıyacaksınız.

Milletimizi başka türlü alt edemeyeceğini görenlerin uzun zamandır değerlerimize saldırması bu yüzdendir. Açık konuşmak gerekirse Türkiye'nin son iki asrı sürekli bir kavga, kayıp ve bedel ödemeyle geçmiştir. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar her cephede canını dişine takan milletimiz bedellerin en büyüğünü ödemiştir. Bugün olduğu gibi o günün mandacıları da boş durmuyordu. Mandacılara rağmen Milli Mücadele zafere ulaşmıştır.

Mücadelemiz boyunca milletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Yeri geldiğinde sandıkta, yeri geldiğinde 15 Temmuz'da. Yarın sizler de aynı yola girdiğiniz sadece Allah'a dayanacağınızı, sadece millete güveneceğinizi asla unutmayın. Birileri gece gündüz yalan ve çarpıtma çarkını sürekli çevirse de siz asla hedefinizden kopmayın. Bugüne kadar bozduğumuz oyunlar gibi bundan sonra da tüm oyunları bozacağız. Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız. Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye çalışanların foyalarını ortaya dökeceğiz. Sahip olduğumuz tüm değerlere sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Her zamanki gibi en büyük gücümüz milletimizden aldığımız destektir.

"Gençlerin bir numaralı partisi biziz"

Yüzde 52'lik tartışmasız zaferi gölgelemekten geri durmuyorlar. Kendi içindeki kavgayı Cumhur İttifakı'na saldırarak gizlemeye çalışıyorlar. 6'lı masanın veya 16'lı masanın altından tekme oyunları yapmıyoruz. Bakın biz burada, biriz, beraberiz, kardeşiz ve Türkiye'yiz. Geleceğe yürüyoruz. Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. Kimin ne söylediğine aldırmayın. Türkiye'de gençlerin ezici bir çoğunlukla bir numaralı partisi biziz. Gençlerimizin çoğunluğunun kararı belli. Bunun en somut ifadesi Meclis'teki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü partimiz sıralarında oturuyor. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde de aynı doğrultuda hareket edeceğiz. Sizlerden şimdiden çalışmalara başlamanızı istiyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızı çevrenize anlatmalısınız.

100. yılımızı kutladığımız bu sene 100 bin gencimizle 100 yılın buluşmasını yapmak istiyoruz. 100 yılın gençlik buluşmasında tekrar bir araya gelmek üzere sizleri selamlıyorum.