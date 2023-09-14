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Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 10. sıradayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geldiğimiz noktada elbette stratejik ürünler başta olmak üzere tarımsal hasılamız çok çok arttı. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz. Dünyada da 10. sıradayız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 18:56, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 19:02
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Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 10. sıradayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millete efendi değil, hizmetkar olmak için kurulduğunu söyledi.

AK Parti'nin sadece seçimden seçime değil, milletiyle her zaman bir araya geldiğini vurgulayan Yumaklı, "İktidar olduğunuz günden itibaren de başta ülkemizin bölünmez bütünlüğü olmak üzere güçlü demokrasi, güçlü devlet, müreffeh toplum ve mutlu bir hedeflerinde AK Parti bu hareketin devamını sağladı." diye konuştu.

Yumaklı, geçen hafta Özbekistan'a gittiklerini anımsatarak, burada "Küresel Gıda Krizi" toplantısına katıldığını anımsattı.

Dünyadaki bütün ülkelerin artık gıda konusundaki problemlerin karşısında tedbir almak için çare aradığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Orada şunu gördüm. İçimden de 'Ben bunu mutlaka söyleyeceğim Sayın Cumhurbaşkanımıza' dedim. Türkiye herkesin abisiydi. Bu İbrahim Yumaklı'nın hikayesi değil, bu Türkiye'nin hikayesiydi. Oradaki herkes benim şahsımda Türkiye'ye olan saygısını, hürmetini gösteriyordu. O kadar gururlandım ki. Bunu sağlayan bir tek kişi vardı. O da işte bu resimde gördüğümüz Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü bu millete, bu devlete, o özgüveni, o gerçekten 'Yaparsa AK Parti yapar. Tayyip Erdoğan söylerse o mutlaka olur. Eğer bir işin içerisinde Türkiye varsa ondan mutlaka emin oluruz ve fayda görürüz.' diyen böyle geniş bir kesim var. Dolayısıyla hamdolsun uluslararası anlamda da gittiğiniz zaman gerçekten görüyorsunuz."

- "Her türlü konuda üreterek, ihraç ederek memlekete katkıda bulunacağız"

Yumaklı, Türkiye ihracatının 21 yıl önce 36 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Orta Vadeli Plan açıklandı. Orada bu rakamın 254 milyar doların üstüne çıktığından hareketle çok daha yukarılara taşınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. İnşallah biz her türlü konuda üreterek, ihraç ederek memlekete katkıda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Tarım sektörünün Türkiye Yüzyılı'nın en önemli sac ayaklarından olduğunu anlatarak, "Biz Türkiye Yüzyılı'nı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olarak kendi bakanlık perspektifimizden niteledik. Bu şekilde de tarım ve orman tarafındaki inşa faaliyetinde biz de bu anlamda yapabileceklerimizin en üst seviyesine çıkacağız inşallah." dedi.

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada elbette stratejik ürünler başta olmak üzere tarımsal hasılamız çok çok arttı. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz. Dünyada da 10. sıradayız. Yani siz bakmayın 'Ya öldük, bittik, işte saman bile ithal ediyorlar.' diyenlere. Bir örnek vereceğim şu saman hikayesine, çünkü çok takmış vaziyetteyim. Türkiye'nin saman üretimi 24-25 milyon ton civarında. Geriye doğru gidelim. İthal edilen saman verileri, yıllar itibariyle söylüyorum. 500 ton, bir önceki yıl 2 bin 500 ton, bir önceki yıl bin ton falan. Peki, 'Niye saman bile ithal ediyoruz' deniyor. Çünkü sınır kesimlerinde, özellikle bu işte Kars, Iğdır gibi sınır bölgelerde komşu olanlar oralardan alışverişlerinde bunu kullanıyorlar. Adam köyden Kars'ın merkezine gideceğine oralara yakın sınır kapısından alıyor. Bu rakamların büyük çoğunluğu bunlar. Bir de mobilya sanayisinde kullanılan özel şeyler. Bir tarafta 500 ton, diğer tarafta 24 milyon ton. Nasıl bir konu yalanla bu kadar amuda kaldırılabilir, siz buradan hesap edin. Her şeyleri öyle. Tüm her şeyleri yalan, riya ve hayal üzerine kurulu. Hakikaten şu son dönemde onların verdikleri zarar herhalde Türkiye'de hiçbir dönemde verilmemiştir yani. Böyle bir noktadalar maalesef."

- "Millete hizmet etmek için yola çıktıysan, yapacaksın kardeşim, mazeret yok"

İklim değişikliğine de değinen Yumaklı, "İklim değişikliği artık bizim tam da hayatımızın göbeğinde. Aynı gün içerisinde ben Düzce'deydim, sel için oradaydık. Muğla'da orman yangını vardı. İki gün önce Libya'yı biliyorsunuz yani. On binlerce insan hayatını kaybetti. Biz dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Yani artık şartlar değişti. Biz kendimizi buna adapte etmek zorundayız. Nasıl? Her şeyi kullanarak bütün potansiyelimizi kullanarak ve bizim liderimizin bize verdiği özgüvenle. 'Yapamayız' diye bir şey yok. Cumhurbaşkanımızı en çok herhalde kızdıran şey, 'Şöyle de bir problem var.' denmesi. Öyle bir şey yok. Eğer bu millete hizmet etmek için yola çıktıysan, yapacaksın kardeşim, mazeret yok." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde kadınların ve gençlerin daha fazla yer alması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

AK Parti teşkilatlarının bıkmadan, usanmadan hizmete devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"AK Parti 'gücümüz millet, işimiz hizmet' diyerek, istikbalimizi çağdaş bir vizyonla kurmaya, ilerletmeye devam edecek. Yerel yönetimlerin buradaki rolü çok büyük. Ben Ankara'ya gelmeden önce İstanbul'da yaşıyordum. Türk tarihinin herhalde gördüğü en büyük yalancılar şu anda. Yani 4 sene önce kurulmuş bir vinç halen oldu gibi duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. AK Parti'nin başlattığı bütün projelerin hemen hemen hepsi yarım. Bitmesine az kalmış olanları da lütfedip yapıp açtılar. Hani o var ya işte gelince kendi kendine duran metro falan. Onun da birçok durakları yok yani. Şimdi böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. 'Gücümüz millet, işimiz hizmet' diyen, 'Biz millete hizmetkar olmaya geldik' diyen bir anlayış, bir de sürekli bir şeyler vadedip ama hiçbir şey yapmayan. Dolayısıyla karşımızdaki rakiplerimiz her şeyi kendisine mübah sayan bir anlayışa sahip ama her zaman için şunu gördük. Doğru, yanlışı yeniyor."

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca Kütahya'ya yapılacak yeni projeleri de katılımcılarla paylaştı.

- Şehit ormancı Murat Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti

Yumaklı, Kütahya programı kapsamında Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret ederek, Valilikteki İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yumaklı, Kütahya'da 30 Ağustos'ta çıkan orman yangınında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 1 Eylül'de şehit olan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım'ın ailesine taziyede bulundu.

Taziye ziyaretinin ardından Yumaklı, şehit Yıldırım adına fidan dikimi yaptı. Yumaklı, fidanı şehidin 8 yaşındaki kızı Duru ile dikerek, can suyunu da birlikte döktü.

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