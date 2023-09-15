Halasını öldürüp babaannesini yaralayan zanlı tutuklandı

Torunu tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen Sabriye B'nin ise Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Bu arada öldürülen Safiye Vardar'ın cenazesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi Demirtaş Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında yakınları tarafından Demirtaş Mezarlığı'na defnedildi.

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