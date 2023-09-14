Bakan Özhaseki: Arz talep dengesini sağlayıp konut fiyatlarını düşüreceğiz

TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
Başsavcılıktan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması hakkında açıklama
İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
İstanbul'a suya zam yapıldı
İstanbul'a suya zam yapıldı
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Özhaseki: Arz talep dengesini sağlayıp konut fiyatlarını düşüreceğiz

Bakan Özhaseki, konut fiyatlarındaki arz talep dengesini sağlamak için bakanlıklarının çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "2-3 seneye kalmaz biz bu dengeyi yerine oturtarak fiyatların aşağı geleceğini göreceğiz" dedi. Özhaseki, TOKİ'nin indirim müjdesini de duyurdu. "Borcunu peşin kapatmak isteyenlere yüzde 25 indirim yapılacak" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 23:36, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 23:39
Yazdır
Bakan Özhaseki: Arz talep dengesini sağlayıp konut fiyatlarını düşüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Mehmet Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Ama yer altında bir gerçek var. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı 226 bu ülkede. Coğrafyamız bu şekilde. Bizim o zaman oturduğumuz konutları güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Yüz milyarlarca dolar deprem maliyeti ödedik geçmişte. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 milyon insan zarar gördü. 680 bin konut zarar gördü. 5-6 ile denk geliyor bu sayı. 850 bin bağımsız birim kullanılamaz hale geldi. 100 milyar doların üzerinde zarar var. Her sene böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsanız yapı stokunda bazı güncellemeler yapmak gerekiyor. Ülkemiz en riskli 6 ülkeden biri.

Geçtiğimiz bakanlık döneminde, yanılmıyorsam 2017 yılıydı, Hatay'da kentsel dönüşüm için her şey hazır dendi. Gittiğimizde provoke eden insanları gördük. Geçmişte bu kentsel dönüşümü yapsaydık 6 Şubat'ta belki de hiç bu sıkıntıyı o bölgede yaşamayacaktık. Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor.

Afet konutları yükseliyor

200 bin konutun yapımına başladık. TOKİ çok güçlü bir kurum, son depremde de sınavı geçti. TOKİ'nin de kapasitesi 60-70 bin civarında bir yılda. TOKİ'ye şimdi diyoruz ki '850 bin konutu yap'. Bu kolay bir iş değil. Bulabildiğimiz yerlere alt yapı yaparak yeri konutlar planlıyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı yerinde dönüştürmek istiyordu. Kredi ve hibe şeklinde planlarımızı yaptık. Yerinde başlayanlar da çok oldu. Ama hala bazı şehirlerde hala yıkımlar devam ediyor. Ağır hasarlı binalar var. Bunlar zor işler ama altından biz kalkacağız. Şehirlerin merkezlerini de yapmak istiyoruz. Meydanlar sembolik yerlerdir. Buralarda da inşaat yapıyoruz. İnşallah bir iki sene içinde şehirlerimizi ayağa kaldırmak istiyoruz.

"4 kırmızı çizgimiz var"

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde defalarca kırılma oldu. 1939 Erzincan, Tosya, Niksar, Bolu, Adapazarı, Gölcük depremleri bu hat üzerinde kırıldı. İkinci hat Malatya'dan Adıyaman'dan geçerek Akdeniz'e doğru iniyor. Bu enerji birikmesi belli zaman aralıklarında oluyor. Ülkemizde 3 tane fay hattı var. Bizim konut ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı yaparsak hiçbir korku yaşamadan atlatabiliriz. Fay hattının geçtiği yerlere imar yaptırmayacağız. İkinci olarak dere yatakları var. Dere yataklarına ev yaparsanız belanızı beklersiniz, buralara da ev yapılmayacak. Birçok yerde de sıvılaşmadan dolayı yıkılan binaları gördük. Buna da izin vermeyeceğiz. Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak. Doğaya karşı savaş açarsak kesinlikle yeniliriz. Bu kırmızı çizgilere uymazsak malesef üzülürüz.

Böyle bir hasarın altından kalkabilecek dünyada başka bir ülke yok. 600 bin civarında vatandaşımız konteyner kentlerde yaşıyor. Bu insanların bir an önce evlerine dönmesine lazım. Bakanlıkta seferberlik ilan ettik. Bakan yardımcısı arkadışımız sırf o bölgeyle ilgileniyor. Kasım sonu Aralık ayı gibi binlerce konutu teslim edeceğiz vatandaşlarımıza. 40 bin konutu 2-3 ay içinde teslim etmeye başlayacağız.

Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm

Rezerv alanlara bir kısım vatandaşımız gitmek istemiyor. Eğer zeminde fay kırığı yoksa, bizim yasakladığımız bir bölge değilse demek ki kalitesiz bir yapıdan kaynaklıdır. 210 bin kişi müracat etmiş yerinde dönüşüme. 300-400 bin kişinin hakkını karşılayabilecek durumdayız. Yerinde dönüşüme önem veriyoruz. Yeni istihdam alanları oluşacak. Yöresel sivil mimari tasarım çeşitliliği artacak. Yereldeki 140 kadar alt sektör harekete geçecek. Kadim mahalle kültürü yeniden hayat bulacak. Şehrin ekonomik hayatı canlanacak. Deprem bölgeleri eski haline en hızlı şekilde kavuşacak ve geri dönüşler hızlacak.

Hazine arazileri

Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte deprem artık her şeyi yerinden oynattı. Arz talep dengesi bozulmuş oldu. Bizim daha fazla arz yapmamız lazım. Özellikle kentsel dönüşümle bu konuyu hızlandıracağız. Bütün hazine arazilerini tarayıp uygun olanları arz etmeyi düşünüyoruz. Fazlaca arz ettiğimiz sürece evlerde fiyat da düşecektir. Ev alacak insan iki misli ödemek zorunda kalıyorlar. 2-3 seneye kalmaz biz bu dengeyi yerine oturtarak fiyatların aşağı geleceğini göreceğiz.

İklim değişikliği ile mücadele

Sanayicilerin artık yeşil dönüşüm belgesi alması lazım. 100 milyon metrekare millet bahçesi hazırlayacağız. Bu doğa dengesini devlet olarak politika halinde devam ettiriyoruz. Hedefimiz 2053'te sıfır emisyon ve yeşil kalkınma.

Sıfır atık hareketi

Sıfır atık hareketini 2016'da başlattık. Kendi bakanlığımızdaki arkadaşlarımız bu uygulamayı denediler. Hem doğayı kirletmiyoruz hem de ekonomik faydasını da görüyoruz. Atıkların geçen yıl yüzde 20'sini geri dönüştürdük. Bu sene yüzde 35'e çıkmasını bekliyoruz. 432 milyon ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Emine hanım bu projeye kendisini adadı. 30 Mart sıfır atık günü oldu. Emine Erdoğan hanımefendi ile küresel çevre hareketine dönüştü. Sıfır atık denince Türkiye akla gelen ülke oldu. 96 milyar tasarruf sağlandı.

Bu Habere Tepkiniz