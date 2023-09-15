15 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile ağustos ayı konut satış ve temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın gala yemeğine iştirak edecek.

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'na katılacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliği ziyaret edecek, esnafla buluşacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

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