Açık öğretim okulları sınavları basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 14.09.2023 tarih ve -83983878 sayılı yazısına göre;

Açık öğretim okullarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacak.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 02 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar;

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 16 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR