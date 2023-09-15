Alanya'da uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş ceset bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanmış hafif ticari araçta boğazı kesilmiş bir ceset bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 07:59, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 09:28
Bektaş Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanmış 07 AGC 074 plakalı hafif ticari araçta boğazı kesilmiş cesetle karşılaştı.
Aracın arka koltuğunda bulunan cesedin Mustafa T'ye ait olduğu belirlendi.
Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.