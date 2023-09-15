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Uçak yakıt tankı düşmüştü, o otomobiller kaskosuz çıktı

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da hareket halindeki bir F-4 uçağından TPAO'nun açık otoparkında bulunan araçların üzerine yakıt tankı düşmüştü. O otomobillerinin kaskosuz olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 08:00, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 09:12
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Uçak yakıt tankı düşmüştü, o otomobiller kaskosuz çıktı

Ankara Çankaya Söğütözü Mahallesi'ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünün açık otoparkında bulunan üç aracın üstüne F-4 savaş uçağının harici yakıt tankı düştü. Arabaların içinde kimse olmadığı için acı bir olay yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Araçların, TPAO'da çalışan güvenlik ve temizlik görevlisi ile market personeline ait olduğu belirlendi. Şahıslar, kaskolarının bulunmadığını aktararak, zararlarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından karşılanmasını istedi. 10 gündür TPAO ile MSB arasında yazışmalar sürerken mağdurların ödeme yapılmaması halinde dava açacakları ifade edildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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