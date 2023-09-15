Erdoğan ve Macron arasında gülümseten diyalog: Hani gelecektin? Gel de konuşalım

Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan ve Macron arasında gülümseten diyalog: Hani gelecektin? Gel de konuşalım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G-20 Liderler Zirvesi ile ilgili yapmış olduğu paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ayaküstü sohbetine de yer verdi. Videoda Erdoğan'ın Fransız mevkidaşına, "Hani gelecektin, gelmedin, gel de konuşalım" diyerek takılması dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 08:04, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 09:11
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla kritik görüşmeler yaptı.

MACRON SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan ile zirvedeki ayaküstü görüşmesine ilişkin gülümseten anların da yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"GELECEKTİN, GELMEDİN"

Macron ile karşılaşan Erdoğan'ın, "Libya hakkında konuşacaktık hani? Gelecektin, gelmedin" sözleri dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı ise Erdoğan'a, "Gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "Gel tabi gel. Anlaştık mı?" derken Macron, "Evet, geleceğim. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz