Erdoğan ve Macron arasında gülümseten diyalog: Hani gelecektin? Gel de konuşalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla kritik görüşmeler yaptı.

MACRON SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan ile zirvedeki ayaküstü görüşmesine ilişkin gülümseten anların da yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"GELECEKTİN, GELMEDİN"

Macron ile karşılaşan Erdoğan'ın, "Libya hakkında konuşacaktık hani? Gelecektin, gelmedin" sözleri dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı ise Erdoğan'a, "Gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "Gel tabi gel. Anlaştık mı?" derken Macron, "Evet, geleceğim. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.