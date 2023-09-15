Konutta orta yolu bulduk

Son yıllarda konut ve otomobil sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışları hükümetin devreye aldığı tedbirler ile frene bastı. İki sektörde köpük rakamlar erimeye başladı. Satılık konut fiyatlarındaki artış yavaşladı. İlgili bakanlıkların fahiş fiyat ilanlarına kestiği cezalar meyvesini verdi. Geçen yıl ilan sitelerinde satılığa çıkan konut satısı 614 bin iken, bugün 579 bine geriledi.

Diğer taraftan geçen yıl 123 bin olan kiralık konut sayısı ise bugün 147 bine yükseldi. Kısacası fahiş fiyattan satılığa çıkan daireler şimdilerde kiralığa yöneldi. Kiralık konut sayısındaki artış ev bulma sorununu kısmen çözmeye başladı. Ara buluculuk sistemi ise fiyat artışlarının dengeye oturmasını sağladı.

1 Eylül tarihinde başlayan ara buluculuk sistemine 12 gün içinde 8 bine yakın başvuru geldi.