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'Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu' Washington'da gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla dünyanın farklı noktalarında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları"nın son durağı ABD'nin başkenti Washington oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 08:57, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 08:58
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'Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu' Washington'da gerçekleştirildi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) işbirliğinde, "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Ortağınız" temasıyla düzenlenen resepsiyona, Türkiye ve ABD'den yetkililerin yanı sıra birçok yatırımcı katıldı.

Resepsiyonda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve olası yatırım fırsatları ele alındı.

- İş yapmanın önündeki engelleri kaldırma çağrısı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinde güzel hedeflerin olduğunu, her iki ülkede de iş yapmanın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Büyükelçiliğin ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin Amerikan şirketlerinin iş yapmalarını kolaylaştırmalarına ve yatırımlarını artırmalarına yardımcı olma konusunda istekli olduğunu vurgulayan Mercan, Amerikan şirketlerinin karşılaştığı sorunları ele alırken çok dinamik olunması gerektiğini, aynı şekilde Amerikan hükümetinin de Türkiye'nin ABD ile daha kolay iş yapmasına yardımcı olmasını beklediklerini dile getirdi.

Mercan, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için savunma alanında işbirliği yapılabileceğine dikkati çekerek, "İki ülke arasındaki savunma işbirliğini artırmak için çok çalışıyoruz. Bu sadece şirketlere değil aynı zamanda küresel güvenlik yapısına da fayda sağlıyor." dedi.

ABD'nin Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisine de değinen Mercan, çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması halinde de ticaretin artırılabileceğini kaydetti.

- ABD ve Türk iş dünyası mayıs ayında İstanbul'da buluşacak

ABD'nin Küresel Piyasalardan Sorumlu Ticaret Bakan Yardımcısı ve ABD ve Dış Ticaret Hizmetleri Genel Müdürü Arun Venkataraman da ABD ve Türkiye'nin ticari ortaklığının önemini vurguladı.

Venkataraman, "Son yıllarda, her iki ülkenin de artan ticaretten, mal ve hizmetlerden, yatırımlardan, istihdamdan ve ekonomik fırsatlardan faydalanmasıyla ticari ilişkilerimiz gelişti. Ticaret Bakanlığı olarak biz, Türkiye ve daha geniş anlamda Avrupa ve Avrasya bölgesi ile olan bu etkileşimimizi iki katına çıkarmaya kararlıyız." diye konuştu.

ABD'nin önemli ticari etkinliklerinden olan "Trade Winds" etkinliğinin 13-15 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşeceğini belirten Venkataraman, 100'den fazla ABD'li şirket ve hükümet yetkilisinin Türk kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceğini aktardı.

- "Türkiye güvenilir bir ortak olarak ideal bir konumda"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise son yıllarda küresel ekonominin önemli zorluklarla ve krizlerle karşı karşıya kaldığını, Türkiye ekonomisinin dış ve iç şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladığını anlattı.

Uluslararası yatırımcıların 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım yaparak Türkiye'nin başarılarında önemli bir rol oynadığına işaret eden Polat, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin sayısının 2002'de 6 bin civarında olduğunu, bugün ise 80 bine yakın uluslararası şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Polat, "Türkiye, jeostratejik konumu, gelişmiş üretim kabiliyetleri, uluslararası serbest ticaret ağları ve vasıflı iş gücü sayesinde, çok uluslu şirketler için tedarik zinciri direnci ve çeşitlendirme konusunda güvenilir bir ortak olarak ideal bir konumda." dedi.

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Özsoy da temel hedeflerinin ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu aktardı.

AmCham Türkiye delegasyonunun hafta başından bu yana Washington'da temaslarda bulunduğunu belirten Özsoy, "Bir maraton oldu ama mesajlarımızı iletmeyi başardık. Mesajımız, yıllık yüzde 22'lik sağlıklı bir büyümeyle neredeyse 35 milyar doları aşan ikili ticaret hacmine odaklanıyordu. Bu ivmeyle yüzde 20'lik büyümeyi sürdürürsek 2028'e kadar 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşabiliriz, ki bunun için sadece dört yıl var." dedi.

Procter & Gamble (P&G) Küresel Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikası Kıdemli Direktörü Sean Mulvaney ise Türkiye'de yatırım yapma deneyimlerine değinerek, şirketleri için Türkiye'deki yatırımlarının stratejik ve son derece önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin şirketin operasyonları için bölgesel bir merkez olduğunu belirten Mulvaney, Türkiye ekonomisinin ise "çok dayanıklı bir ortak" olduğunu kaydetti.

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