Dolar haftayı 26,97 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 26,97 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 17:21, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9500
|26,9510
|26,9780
|26,9790
|Avro
|28,7330
|28,7340
|28,8200
|28,8210
|Sterlin
|33,3110
|33,4280
|33,4150
|33,5320
|İsviçre Frangı
|29,9990
|30,1460
|30,0260
|30,1770
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9200
|27,0000
|26,9480
|27,0280
|Avro
|28,6930
|28,7730
|28,7800
|28,8600
|Sterlin
|33,2510
|33,4610
|33,3550
|33,5650