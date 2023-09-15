İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 09:13, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 09:42
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, adreslerde detaylı arama yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.