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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,93 değer kaybederek günü 7.961,98 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 18:27, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 18:37
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 156,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 132,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 5,71 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin güçlü ekonomiye işaret etmesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "güvercin" sözle yönlendirmeleri ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarının pozitif etkilerine karşın küresel pay piyasalarında ABD'de 3 otomobil fabrikasının işçilerinin ilk kez birlikte greve gitmesi sonrası karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan ve General Motors, Ford ve Stellantis'in fabrikalarında çalışan yaklaşık 13 bin işçi, sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa, hep birlikte greve gitme kararı aldı. Çalışanlar, dün gece yarısı sona eren sözleşmelerinin yenilenmesi için maaş artışı konusunda fabrika yöneticileri ile yaptıkları görüşmenin olumsuz geçmesi üzerine bu karara vardı.

Analistler, otomobil işçilerinin grevinin uzun sürmesinin ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

Haftaya ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları, 2. el konut satışları, Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da enflasyon, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analister, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

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