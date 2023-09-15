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Brent petrolün varil fiyatı 94,35 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,35 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 10:23, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 10:24
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Brent petrolün varil fiyatı 94,35 dolar

Dün 94,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 94,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,86 dolardan alıcı buldu.

Geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyesinde seyreden petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi sürüyor. Fiyat artışında, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik toparlanmanın etkisiyle petrol talebi ve tüketiminde artış olacağına ilişkin veriler etkili oldu.

Çin'de beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve rekor petrol tüketimine ilişkin raporlar, dünyanın en büyük ikinci ham petrol tüketicisinde talebin artmaya devam edeceği görüşünü destekledi. Bugün yayımlanan verilere göre, ülkede petrol rafinerisi işlemleri 64,69 milyon ton ile ağustosta rekor seviyeye yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü arz kesintisi kararını yıl sonuna kadar uygulamaya devam edecek olması da fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu hafta yayımladığı raporda, söz konusu ülkelerin üretimlerini düşürmeleriyle yılın son çeyreğinde küresel talep ve arz dengesindeki açığın büyüyeceği ve fiyatların daha da yükseleceği beklentisine yer verildi.

Brent petrolde teknik olarak 94,59 ile 94,68 dolar aralığının direnç, 94,13 ile 93,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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