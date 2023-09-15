Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Ankete göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye yükseldi. Dolar tahmini de 29,82'den 30,14'e yükseldi. Eylül ayı faiz beklentisi de yüzde 19.34'ten yüzde 29.26'ya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 10:45, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 10:48
Yazdır
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!

Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcılar anketi yayınlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

Faiz beklentileri de yükseldi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Dolarda artış beklentisi de arttı

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme beklentileri ne oldu?

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz