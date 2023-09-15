Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Bakanı Tekin: Bugün artık kendi modelimizi üretmenin vaktidir
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Farklı İhtiyaçlarınıza Vade Farksız 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
MEB'in ortaokul ve liselerde başlatacağı 'ortak sınav'ın ayrıntıları netleşti
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si FETÖ toplam 23 terör şüphelisi yakalandı
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Merkez'den 'KKM'den çıkış TL'ye dönüş' adımı
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Atina'daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklama
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlıyor
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
MEB'den açık liseye geçiş genelgesi
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
AFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruz
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
Lise müdiresinin öldüğü feci kazada 'kocası öldürdü' iddiası
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
'Türkiye Kart' Türkiye'de ilk kez o ilde uygulanmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sanık' olarak ifadeye çağrıldı
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
MB'nin rezervlerinin yükselişi 13'üncü haftasında
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Özel okullar yüzde 2 KDV farkını velilerden talep ediyor
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim Bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 13:04, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 13:37
Yazdır
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortası hayata geçiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim Bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak." dedi.

Işıkhan, İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Işıkhan'a AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

Ardından İzmir Mardinliler Eğitim Kültür Dayanışma ve Kalkınma Vakfına geçen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Mardin'de doğduğunu, daha sonra İzmir'e göç ettiklerini belirterek, o süreçte kardeşleriyle çalışmaya başladığını söyledi.

Yerel seçim sürecine değinen Işıkhan, "Bu yerel seçimde İzmir Büyükşehir'in kaderi değişir diye arzu ediyoruz. Bu da sizlerin sayesinde olacak inşallah. Teşkilatlarımızın, MKYK üyelerimizin, sayın vekillerimiz zaten gece gündüz alanda." diye konuştu.

"Yaşlı bakım sigortası"

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile daha önce partide özellikle dezavantajlı gruplara yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim Bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak. Nüfusumuz yaşlanıyor. Yaşlandığı için bazı risklere karşı bu sigorta çok önemli. İnşallah onu da 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçireceğiz."

İlkokul döneminde okuldan sonra diş doktorunun yanında çalıştığını hatırlatan Işıkhan, "Herkes bizden iş bekliyor ama gençlerimizi ve kadınlarımızı istihdama yönlendirmemiz lazım. İşin küçüğü, büyüğü yok. İş, iştir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde ustaların çırak yetiştiremediğini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"Sanayide çalışacak adam bulamıyoruz. Berberin yanında çırak yok. 2-3 gün duruyor, hiçbir şey öğrenmeden tekrar ayrılıyor. Bu konuda sizlerin çok önemli rolleri var. Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir çalışma hayatı oluşturmak istiyorsak burada ben kardeşiniz olarak en üst düzeyde politikaların gelişim, uygulanmasında elbette yanınızda olacağız. Ama esas aktörler sizlersiniz. Siz olmasanız biz hiçbir şey yapamayız."

İzmir'e her geldiğinde kentin durumuna üzüldüğünü dile getiren Işıkhan, şu görüşleri paylaştı:

"İzmir Körfezi'nin durumu ortada. İzmir'de fuar kültürü yok, kültür, sanat yok. Ekonomi risk altında olabiliyor bazen ama sizlerden ricam bu yönetimi inşallah Allah izin verirse AK Parti teşkilatına devretmemiz lazım değil mi? İnşallah. Bunu şu açıdan söylüyorum. Özellikle yerel yönetimlerde AK Belediyeciliğin sunmuş olduğu hizmetlere sadece bakmanız yeterli."

Işıkhan, okuduğu ilkokulu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan daha sonra ilkokulu okuduğu Konak ilçesindeki Vali Kazım Paşa İlkokulu'na geçti.

Burada çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Işıkhan'a öğrenciler şiir okudu.

Bakan Işıkhan, bir sınıfta öğrencilerle sohbet ettikten sonra okul bahçesindeki halı sahada antrenman yapan çocuklarla bir araya geldi, penaltı atışı yaptı.

Bu Habere Tepkiniz