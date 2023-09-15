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Otomotivciler taşıt kredileri için düzenleme istiyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Enflasyon ve cari açıkla mücadele açısından takip edilecek mali disiplinin gerekli olduğunu düşünüyor ve bunu sonuna kadar destekliyoruz. Ancak toplam otomotiv pazarının 700 bin adedin altına inmemesi adına, kredi konusunda bireysel ve kurumsal (filo) müşteriler açısından da dengeleri doğru bir noktada tutmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 13:19, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 13:36
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Otomotivciler taşıt kredileri için düzenleme istiyor

Bozkurt, dermek tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in taşıt kredilerine sınırlama getirecek perspektife sahip olduklarını ifade etmesinin ardından, otomotiv sektörü hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik yol haritasının desteklenmesinin büyük bir önem taşıdığını belirten Bozkurt, "Şu anda içinden geçtiğimiz süreçte, en büyük ve en önemli sorunumuz enflasyon olarak öne çıkıyor. Enflasyonla mücadelede ise öncelik cari açık konusuna çözüm bulmaktır. O nedenle, akla ilk gelen müdahalenin 'iç tüketimin düşürülmesi' olması da oldukça anlaşılabilir bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaklaşımın, otomotiv sektörü açısından toplam pazar adetlerinin düşmesi gibi sonuçları olacağını öngördüklerini bildiren Bozkurt, "Her ne kadar bu durum ilk bakışta bizleri mutlu etmese de orta-uzun vadede enflasyon sorununun kalıcı bir şekilde çözülerek, ekonomik istikrar elde edilmesi açısından ne kadar kritik olduğunun bilincindeyiz. O sebeple, ekonomik yol haritasına sabırla destek vermemiz gerekmektedir." yorumunda bulundu.

-"Kredilerin daha fazla kısılmasına ihtiyaç olup olmadığına bakmakta fayda olacaktır"

ODMD Başkanı Bozkurt, kredilerin daha da kısılması durumuna ilişkin ise "Kredilerin daha da kısılması konusunu değerlendirdiğimizde, normal pazar koşullarında bireysel müşterilerin yüzde 70'i kredi kullanarak araç almaktaydı. Geldiğimiz noktada bu oranın yaklaşık 20-25'lere gerilediğini gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte kredi kullanan müşterilerin de ortalama 1,5 milyon TL olan bir araç için maksimum 250-300 bin lira kredi kullanabildiğini görmekteyiz. Bu açıdan, kredilerin daha fazla kısılmasına ihtiyaç olup olmadığına bakmakta fayda olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Otomotiv pazarını kurumsal firmaların domine edeceği bir sürece giriyoruz"

Gelecek dönemde araç alımlarında kurumsal firmaların öne çıkacağını kaydeden Bozkurt, şunları aktardı:

"Kredi konusunda önümüzdeki süreçte önemli olan özellikle kurumsal (filo) müşterilerin krediye erişebilmesi olacaktır. Gelecek 2 yıllık süreçte bireysel müşterilerin araç satın almasında ciddi düşüşler olacağı bariz şekilde görülmektedir. Otomotiv pazarını kurumsal (filo) müşterilerin domine edeceği bir sürece girileceği de aşikardır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken husus, kurumsal müşterilerin krediye ulaşımında bir rahatlamaya gidilmesi ihtiyacının olmasıdır. Aksi takdirde, kurumsal müşterilerin araç alamaması durumunda, şirketlerin araç ihtiyacı karşılanamayacak ve ticari operasyonlar sekteye uğrayacaktır."

"Dengeleri, bireysel ve kurumsal müşteriler açısından doğru bir noktada tutmamız gerekiyor"

Bunun yanı sıra otomotiv sektörü açısından değerlendirdiklerinde, mevcut yatırımları dikkate aldıklarında, toplam pazarın 700 bin adetlerin altına inmemesinin önem arz ettiğini dile getiren Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Aksi takdirde sistem kendi kendini taşımakta zorlanabilecek, istihdam kayıplarına kadar gidebilecek başka olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilecektir. Enflasyon ve cari açıkla mücadele açısından takip edilecek mali disiplinin gerekli olduğunu düşünüyor ve bunu sonuna kadar destekliyoruz. Ancak toplam otomotiv pazarının 700 bin adedin altına inmemesi adına, kredi konusunda dengeleri, bireysel ve kurumsal müşteriler açısından da doğru bir noktada tutmamız gerekmektedir."

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