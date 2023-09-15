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Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti

CHP'li Özgür Özel parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında genel başkanlığa adaylığını açıklıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 14:29, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 14:48
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu Türkiye'yi değiştirmk için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesidir. Bizler bu yürüyüş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci karakterini esaas alan büyük bir kırılmayı hedefliyoruz. Yeni bir yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız.

Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi.

Partimizin, seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı bir süreç işlemiştir.

Hedeflediğimiz değişim emekten, üretimden, çevreden, kadınlardan ve gençlerden yana olacak. Yeni cesaretli ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacak. Hedefimiz partimizi en iyi yönetilen parti yapmak değil, en iyi yönetilen kurum yapmaktır."

DANIŞMANLIK KADROSU TEPKİSİ

Yapılacak değişikliklere katkı veip kurultayımızı tamamladıktan sonra tüzük kurultayını yeterl seçimlerden hemen sonra, 2024 yılında gerçekleştireceğiz. Danışmanlık kurumunun partinin kurumsal yapının yerine geçmesi partimizi zayıflatmıştır. Partimizin kayıtdışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz.

Bu çağrı yeni bir yolu birlikte yürümeye yönelik bir çağrıdır. Sorunu doğru tespit etmez, sağlam bir özeleştiri yapmazsak CHP başta olmak üzere tüm siyasi muhalefet seçmenin gözünde önemsizleşecektir. Partinin yeni kadrolarıyla oluşacak heyecan, yerel seçimlerin itici gücüne dönüşmelidir.

Şimdi tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. Seçim kaybedildiğini kabul etmeyen bir siyasetin parçası mı olacağız, Türkiye'ye umut mu olacağız. Seçmendeki duygusal kopuşu görmezden mi geleceğiz? Yoksa değişimin öncülüğünü mü yapacağı

"Partinin lideri, kadrosu ve tüzüğü mutlaka değişmeli"

Bu bir yolculuğun hikayesidir. Sonu nedir diye düşünmeden yola çıkanların bundan sonra bana ne olur acaba diye endişe etmeyenlerin ifadesidir. Seni bu karara ne itti, hangi gruplar diye soranlara, babamın, benim ve kızımın arkadaş grupları diye cevap verenlerin hikayesidir. Partimizin yönetimi yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi. 36 vekilimizin başka partilere verilmesi büyük yara açtı. Partinin lideri, kadrosu ve tüzüğü mutlaka değişmeli. Danışmanlık kurumu partiyi işlevsiz hale getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.

Grup başkanlığı görevi

İl kongrelerimizi takip edeceğiz. Özgür Özel nerede dediğinizde halkın yanındayız. Şu anda kurultay kararı alınmış değil. Bundan sonraki süreçte bu değerlendirmeyi yapacağız. Partimizin benden böyle bir talebi olmadı. Resmi kurultay kararı alındığı gün tekrar bir değerlendirme yapacağız.

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