Adana'da belediye seçimlerinde durum nedir? Anket çalışması sonucu açıklandı
ALF araştırma şirketi, belediye seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi için yapmış olduğu anket çalışmasını kamuoyuna açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 15:07, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 15:14
ALP Araştırma şirketinin sosyal medyada paylaştığı araştırma sonucu şu şekilde:
YEREL SEÇİMLER/ADANA
Araştırmaya katılan kişilere;
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?
- Bu pazar yerel seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz? soruları yöneltilmiştir.
Araştırma 8-13 Eylül 2023 tarihleri arasında Adana il sınırları içerisinde yer alan 15 ilçede toplam 3360 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Demografi ve 14/28 Mayıs seçim kotalarının uygulandığı bu araştırmanın hata payı +/- 2,4 olarak hesaplanmıştır.