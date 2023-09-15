Adana'da belediye seçimlerinde durum nedir? Anket çalışması sonucu açıklandı

ALP Araştırma şirketinin sosyal medyada paylaştığı araştırma sonucu şu şekilde:

YEREL SEÇİMLER/ADANA

Araştırmaya katılan kişilere;

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?

- Bu pazar yerel seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz? soruları yöneltilmiştir.

Araştırma 8-13 Eylül 2023 tarihleri arasında Adana il sınırları içerisinde yer alan 15 ilçede toplam 3360 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Demografi ve 14/28 Mayıs seçim kotalarının uygulandığı bu araştırmanın hata payı +/- 2,4 olarak hesaplanmıştır.