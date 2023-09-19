Engellilikten dolayı işçi statüsünde emekli olan kişi, memurluk hizmetine ikramiye alabilir mi?

Memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenmesi için 1475 sayılı Kanun Madde 14 kuralı uygulanır. Memurluktan istifa edip sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve işçi statüsünden engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanan kişiye emekli ikramiyesi ödemesi yapılır, ancak bu ödemenin yapılabilmesi için 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü dikkate alınır.

Soru: Merhaba. 30.08.2005 tarihinde 4c li olarak bir kamu kurumunda çalışmaya başladım. Üniversite borçlanmasıyla beraber 2023 ekim ayında 20/25 hizmet yılımı dolduruyorum. Müteakiben maaşsız emekli olup 4-A kapsamında bir ise başlamayı planlıyorum. 4-A üzerinden de 3.5 yıl çalışıp 2023 yılında almış olduğum süresiz engelli raporuna(%40) istinaden engelli emekliliğe başvuracağım. Özetle engelli emeklilik onaylanırsa 4-c kapsamındaki emekli ikramiyesini alabilir miyim? Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur gibi hizmet süreleri olanların hizmet toplamlarında 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır. Bu Kanuna göre de son 7 yıl kuralı işler. Son 7 yıl hizmet kuralında, hangi statüde daha fazla hizmet varsa o statü esas alınarak işlemler yapılır.

İşçi, memur, esnaf gibi karma hizmetler üzerinden son 7 yıl hizmet kuralı dikkate alınarak emekli işlemleri yapılması ve aylık bağlanması sırasında memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi şartları ise 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur.

Bu madde kurallarına göre;

Memurluk hizmet süresine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için mutlaka gerek memur statüsünde gerekse işçi veya esnaf statüsünde emeklilik/yaşlılık aylığının bağlanması birinci şart olmaktadır.

Farklı statülerde çalışmaları olanlar, yani işçi, esnaf, memurluk gibi karma hizmetleri olanların memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmü uygulanır.

Bu hüküm gereği nasıl kıdem tazminatı ödenebilmesi için belirli şartlar aranıyorsa, memurluktan ayrılıp işçi veya esnaf olarak çalışanlar için de memurluk hizmet sürelerine ikramiye ödenmesi için bu şartlara bakılıyor.

Bu işlem 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü gereği olmaktadır. Bu hüküm şartlarına göre;

- Karma hizmetler üzerinden aylık bağlandığında, yani ister memurluk statüsünden ister işçi statüsünden emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmış olsun, memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesinde 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünde belirlenmiş olan kıdem tazminatı ödenmesine esas şartlar aranmaktadır. Bu şartlara göre de;

- 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde göreve başlayıp da daha sonra ayrılma durumunda 15 yıllık sigortalılık süresi + 3600 gün hizmet,

- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar için 25 yıllık sigortalılık süresi + 4500 gün veya sadece 7000 günü tamamlama gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu açıklamalarımız kapsamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Çalışma hayatına 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başlamış olduğunuzu belirttiğinizden, sizin memurluk hizmetlerinizin tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi alabilmeniz için;

- 25 yıllık sigortalılık süresi + 4500 gün,

- Veya sigortalılık süresi aranmadan sadece 7000 gün,

Şartlarını taşıdıktan sonra memurluk hizmetinizden ayrılma durumunun söz konusu olması gerekmektedir.

Verdiğiniz bilgilerden de sigortalılık süresi olmadan 20 hizmet yılınızı tamamlamış olduğunuzu, dolayısıyla da bu hizmetinize göre 7000 gün hizmet şartını yerine getirmiş olmaktasınız. Bu şartı taşıdığınızda ve memurluktan ayrılıp işçi statüsünde 3 yıl 6 aydan daha fazla çalışarak yine işçi statüsünde emekli olduğunuzda memurluk hizmet sürenizin tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.