36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Apartmanın zemin katındaki pastanenin iç mekan tasarımcısı olduğu belirtilen Ertan D. (51), emniyetteki işlemlerinin ardından "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 10 katlı Ezgi Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğünde depremde yıkılmış, ilk iki katı bir işletmeye ait olan, diğer 8 katta 16 dairenin bulunduğu apartmanın enkazında ise 36 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ölen kişilerin ailelerinden bazıları, binanın ilk 2 katında bulunan firma yetkilileri hakkında "kolon kestikleri" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu iddiaların araştırılması için bilirkişi raporu talep etmişti.