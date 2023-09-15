Geri dönüşümden elde edilen defterler öğrencilere ücretsiz dağıtıltı

Esenler Belediyesince geri dönüşümden elde edilen gelirle üretilen defterlerin dağıtımı dolayısıyla Şehit Emrah Sağaz İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Tekin, yaptığı konuşmada, program davetini aldığında etkinliğin belediye bütçesinden alınan defterlerin öğrencilere dağıtımı şeklinde olacağını düşündüğünü ama uygulamanın detaylarını öğrendiğinde çok şaşırdığını dile getirdi.

Eğitimin ağır bir yük olduğunu, bu yükün altından da tek başına Bakanlık, öğretmenler ve idarecilerin kalkamayacağını kaydeden Tekin, "Ben diyorum ki: 'Gelin, ebeveynlerden başlayalım, sivil toplum örgütlerinden belediyelere topyekun bir seferberlik ilan edelim. Hepimiz yapabileceklerimizi yapalım, elimizi taşın altına sokalım.' diyorum. Aslında bu projenin bugün burada gördüğüm kısmı Esenler Belediyesinin bizim bu çağrımıza kulak vermiş canlı bir örneği." diye konuştu.

- "Projeyi uygulayan, akıl eden kişileri tebrik ediyorum"

Tekin, geri dönüşüm projesinin bütün belediyelere, sivil toplum örgütlerine ve kamu kurumlarına örnek olmasını temenni ederek, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tip projelere açık olduklarını vurguladı.

Geri dönüşüm projesinin üç başlığının olduğunu belirten Tekin, "Bunlardan bir tanesi, ahlaki ve insani olarak atıklarımızla dünyayı kirletmeye, gelecek kuşakların sağlıklarını, yaşamlarını ellerinden almaya hakkımız yok. Bu projeyle bu anlamda bir duyarlılık oluşturmuş oluyoruz. İkincisi, ekonomik boyutu. Buradan bir döngü, bir kazanç elde edilmiş ve o da Esenler halkıyla, Esenler'deki genç kardeşlerimizle paylaştırılmış. Bu da oldukça güzel bir boyutu." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak asıl dikkatini çekenin ise konunun pedagojik boyutu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımıza bu dünyanın sadece bize ait olmadığını, atalarımızdan, dedelerimizden miras kaldığını ve bizim de aynı şekilde gelecek kuşaklara miras bırakmamız gerektiğini yaşayarak, görerek, uygulayarak öğreten bir proje. Dolayısıyla bu üç boyutundan dolayı da ben projeyi uygulayan, akıl eden kişileri tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Bir günde yaklaşık 400 ton çöp topluyoruz"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da geri dönüşüm konusunda öncü ilçelerden olduklarını ifade etti.

İlçede bir günde yaklaşık 400 ton çöp topladıklarını kaydeden Göksu, topladıkları çöpün yüzde 10'unu geri dönüştürdüklerini söyledi.

Göksu, geri dönüştürdükleri çöpleri bir taraftan ekonomiye, bir taraftan doğaya, bir taraftan da şehre kazandırdıklarını kaydederek, "Öylesine bir kazanç ki şu anda Esenler'de yaklaşık 85 bin öğrencimiz var. Bu 85 bin öğrencimizin bütün defter ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz." dedi.

Göksu, "Kitaplar Hükümetimizden, Defterler Belediyemizden" sloganıyla gelenekselleşen proje kapsamında 14 yılda toplam 7 milyon defter üretildiğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Göksu, üretilen 7 milyonuncu defteri, Bakan Tekin ve beraberinde sahneye çıkan iki öğrenciye takdim etti.

Defter dağıtım töreninde "Okullar Arası Kapak Toplama" ve "Okullar Arası Atık Pil Toplama" yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bakan Tekin, törende ayrıca Deniz Feneri Derneği ile Esenler Belediyesince "Kitap Kardeşliği Projesi" kapsamında hazırlanan, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere kitaplar, kırtasiye malzemeleri, giysiler ve ayakkabıların bulunduğu yardım tırını inceledi.