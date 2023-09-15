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Erdoğan: İnşası tamamlanan deprem konutlarını haftaya teslim edeceğiz

Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şu ana kadar afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. Amacımız temeli atılan her konutu hak sahibine bir yıl içerisinde teslim etmek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 19:55, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 20:26
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Erdoğan: İnşası tamamlanan deprem konutlarını haftaya teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Birikimleri, tespit ve tedbirleriyle şuramıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Komisyonlarda yapılan çalışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum. Kanun düzenlemelerinde Şura'daki çalışmalardan yararlanacağız.

Deprem yasası

Amacımız, deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki altyapıyı kurmaktır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kentsel dönüşüme destek vermesidir.

Biliyorsunuz ülkemizin deprem haritasında belirli fay hatları var. Uzun yıllar boyunca depremle ilgili çalışmalar bu haritalara göre yürütüldü. Ancak son zamanlarda bu haritalarda görünmeyen yerlerde deprem meydana geldi. Artık ülkemizin tamamını deprem bölgesi kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 680 bini konut, 170 bini ticari olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale gelmiştir. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, konteyner kentlerde yaşayan depremzede sayısı 1,9 milyonu bulmuştur. Rekor sıcakların yaşandığı bir yıl geçirdiğimiz için konteynerlerimizin 160 bine yakınına klima taktık. Depremzedelere bugüne kadar 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Yaptığımız kira yardımından yaklaşık 327 bin hanedeki 1 milyon 310 bin vatandaşımız yararlandı.

Destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklar altında depremzedelerimize 82 milyar lira mali yardımda bulunduk. Bu yardımların yaklaşık yarısını bağışlardan, diğer yarısını bütçeden karşıladık.

"200 bin konutun inşasına başlandı"

Şu ana kadar afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. Amacımız temeli atılan her konutu hak sahibine bir yıl içerisinde teslim etmek.

"OVP kapsamında öncelik deprem bölgesi"

2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. OVP kapsamında da önceliği deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına verdik. Yeni yuvalarına kavuşana kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Konteyner kentlerdeki vatandaşlarımızdan sosyal yardım hakkı olanlar ile emeklilere, market alışverişlerinde kullanılmak üzere içine her ay 3 bin lira yüklenen Esen Kart dağıtımına başladık.

Libya'ya insani yardım

Libya'ya insani yardım kapsamında 3 uçak ve 3 gemi görevlendirdik. Deniz Kuvvetlerimize ait Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz dün akşam itibarıyla Libya'ya intikale başladı.

Bu gemilerimiz, aralarında 10 ambulans, 30 kurtarma ve müdahale aracı, 12 tırın da olduğu toplam 122 aracı Libya'ya ulaştırıyor. Gemilerimizde ayrıca 360 personel, 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler gönderiyoruz.

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