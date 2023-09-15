İstiklal Marşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kadın tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir okulda İstiklal Marşı okunurken çektiği videoyu, sosyal medya hesabından hakaret içeren ifadeler yazarak paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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