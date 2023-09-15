Bakan Şimşek: Maliye ve para politikası ahenkli gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2023 20:58, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 21:04
Bakan Şimşek: "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil"
"(Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak."