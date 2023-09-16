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16 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

16 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 00:02, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 00:07
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16 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haliç Kongre Merkezi'nde, Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın kapanış toplantısına katılacak.

(İstanbul/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TUSAŞ'a ziyarette bulunarak, entegrasyon süreçleri devam eden, yerli ve milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydusu ile ilgili bilgi alacak.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu mücadelesinde ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak.

(Tokyo/07.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası, erkekler serbest stil müsabakalarıyla Sırbistan'da başlayacak. Milli sporculardan 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 70 kiloda Servet Coşkun, 86 kiloda Osman Göçen ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.

(Belgrad)

3- Trendyol Süper Lig'de 5. hafta başlayacak; TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor, MondiHome Kayserispor-Gaziantep FK, Galatasaray-Yılport Samsunspor, Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor maçları yapılacak.

(Konya/Kayseri/17.00/İstanbul/Adana/20.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK-Altay, Kocaelispor-Boluspor ve Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK maçları oynanacak.

(Ankara/Erzurum/16.00/Kocaeli/İstanbul/19.00)

5- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 4. hafta mücadelesi toplam 8 müsabakayla; TFF 3. Lig'de 2. hafta, 4. Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yapılacak.

7- Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası başlayacak; İlkem Yapı Tarsusspor ile Antalya Toroslar Basketbol, Emlak Konut ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

(Mersin/15.00/İstanbul/17.00)

8- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 2. olağan toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.30)

9- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Singapur Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Singapur/16.00)

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