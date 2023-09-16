Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik
Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 00:08, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 00:14
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2023/441
Bazı yükseköğretim kurumlan ile yükseköğretim üst kuruluşlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
15 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
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Bazı yükseköğretim kurumlarma ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
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