İzmir'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın spor antrenörü ve yazar, Oğuzhan A'nın ise spor antrenörü olduğu öğrenildi.

Trafikteki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda Bayraklı istikametinden Konak yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ACT 717 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

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