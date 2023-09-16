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Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması: 26,4

Ligde mücadele eden 20 takımın yaptığı toplam 276 transferin yaş ortalaması 26,4 oldu- Transferlere göre en yüksek ortalama 28,5 ile Konyaspor'un, en genç yaş ortalaması ise 23,4 ile Çaykur Rizespor'un- Yapılan transferler arasında en tecrübelisi Beşiktaş'a dönen 39 yaşındaki Gökhan İnler

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 07:59, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 08:57
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Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması: 26,4

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,4 oldu.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler toplamda 276 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,4 olarak gerçekleşti.

Transferlerin yaş ortalamaları dikkate alındığında en yüksek ortalama 28,5 ile TÜMOSAN Konyaspor'un oldu. Bu takımı 28,28 ile Gaziantep FK, 28 yaş ortalamasıyla Beşiktaş izledi.

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 23,4 ile Çaykur Rizespor yakaladı. Karadeniz temsilcisini 24 yaş ortalamasıyla Atakaş Hatayspor, 24,43'lük ortalamayla Trabzonspor takip etti.

- Yaş ortalamaları

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:

TakımTransfer sayısıYaş ortalaması
Konyaspor1028,5
Gaziantep FK1428,28
Beşiktaş1028
Fatih Karagümrük1727,8
Sivasspor1027,8
Kayserispor727,7
Fenerbahçe1527,33
MKE Ankaragücü1327,30
Kasımpaşa927,1
Pendikspor2127
Antalyaspor1227
Galatasaray1426,9
Samsunspor1626,75
Başakşehir926
Adana Demirspor1425,78
İstanbulspor1325,60
Alanyaspor1725,17
Trabzonspor1624,43
Hatayspor2024
Çaykur Rizespor1623,4

- En yaşlısı Gökhan İnler

Süper Lig ekiplerinin transferleri dikkate alındığında en tecrübeli isim Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Gökhan İnler oldu.

Eski takımına 39 yaşında geri dönen Gökhan, yaz döneminde yapılan 276 transferin en yaşlısı olarak dikkati çekti. Gökhan İnler'i 37 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko ile Gaziantep FK'nin kadrosuna kattığı aynı yaştaki Junior Morais izledi.

Ligin en genç transferleri ise Trabzonspor'un Altınordu'dan aldığı 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan ile Corendon Alanyaspor'un Feyenoord'dan kadrosuna kattığı aynı yaştaki orta saha oyuncusu Emin Sarıgül oldu.

- En yaşlı 10 transfer

Yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarıyla sözleşme imzalayan en yaşlı 10 futbolcu şöyle:

TakımFutbolcuYaşı
BeşiktaşGökhan İnler39
FenerbahçeEdin Dzeko37
Gaziantep FKJunior Morais37
Adana DemirsporNani36
Fatih KaragümrükMatias Dituro36
Gaziantep FKFlorin Nita36
Gaziantep FKMax Gradel35
MKE AnkaragücüRafal Gikiewicz35
AntalyasporNaldo34
FenerbahçeDusan Tadic34

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