Alman basını: Putin'i ayakları ele verdi, çok hasta

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Devlet Başkanı Kim Jong-Un'u Vladivostok'ta ağırladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefiklerinin ağır yaptırımlarıyla boğuşan iki liderin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Putin'in Kim'le buluştuğu salondaki vücut dili, sağlığıyla ilgili spekülasyonlara neden oldu. Putin'in Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler'e benzeyen hareketleri Alman basınında sağlık sorunlarına ilişkin haberlerin yer almasına neden oldu.

Rus liderin toplantı sırasında oturduğu koltuktaki rahatsız hali ve ayaklarının hızlı ve ritmik olmayan şekilde salladığı görüntüleri aktaran Alman Bild gazetesi, "Putin'in ayağının gizemi..." gibi ifadeler kullandı. Gazete, "Putin'in ayağını hareket ettirmesi sinirlilik mi yoksa hastalık durumu mu?" şeklinde gördü.

Alman haber sitesi t-online.de dikkatlerden kaçmayan görüntünün "tartışma yarattığını" ifade ederek, "Putin'in davranışı, geçen yıl Paskalya ayininde zaten göze çarpmıştı. Medya, onun zayıf göründüğünü söyledi. Uzun mesafe tanıları arasında kanserin yanı sıra sıklıkla Parkinson hastalığı da yer alıyor. Kremlin, Rus lider hakkındaki bu söylentileri yalanlıyor ve onun sağlığının mükemmel olduğunu vurguluyor." dedi.

'PUTİN ÇOK HASTA'

Putin'in son görüntüleri sağlığına ilişkin söylentileri alevlendirirken benzer haberler daha önce de İngiliz basınında yer almıştı. Rus liderle ilgili iddiasını daha da ileri taşıyan tabloid Daily Express gazetesi, Putin'in çok hasta olduğunu ve kendisine benzeyen bir ikiz kullandığını iddia etti.