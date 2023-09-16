Mersin'de terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 12:30, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 12:59
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu DEAŞ zanlısı S.K. ile PKK/KCK zanlıları L.O. ve R.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, FETÖ zanlısı A.F.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Mersin'de, 13 Eylül'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı gözaltına alınmıştı.