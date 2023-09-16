Mersin'de terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu DEAŞ zanlısı S.K. ile PKK/KCK zanlıları L.O. ve R.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, FETÖ zanlısı A.F.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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