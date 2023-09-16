AK Parti 81 ilde seçmenin taleplerini dinleyecek

Yerel seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti'de, teşkilatlar şehir buluşmalarını artıracak, her ilde binlerce vatandaşla buluşulacak.

Ağustos ayında başlayan 'şehir buluşmaları' devam ediyor. AK Parti yerel seçime kadar her ilde etkinlik düzenleyecek. 4. olağanüstü kongrenin ardından etkinliklerin sayısı artacak, kapsamı genişletilecek.

Etkinliklere esnaf, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları davet edilecek. Bakanlar, Parti yönetimi ve milletvekilleri şehir buluşmalarında seçmenle bir araya gelecek.

Şehir buluşmalarında 21 yılda yapılan tüm eser ve hizmetler anlatılacak. Seçmenin talep ve istekleri dinlenecek.

Muhalefet belediyelerinde programlar yoğun olacak

Muhalefet belediyelerinin bulunduğu illerde programlar daha yoğun olacak. Seçmene "Nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz?" sorusu yöneltilecek.

Önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile de görüşülerek istişareler gerçekleştirilecek. İl ve ilçelerde hazırlanan raporlar genel merkeze iletilecek.